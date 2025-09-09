女優唐田えりか（27）がフジテレビ系連続ドラマ「101回目のプロポーズ」（91年）の続編「102回目のプロポーズ」（放送時期未定）で主人公を務めることが8日、分かった。前作でダブル主演の浅野温子（64）演じた矢吹薫と武田鉄矢（76）演じた星野達郎の娘役。武田も父役で登場予定で、約34年ぶりに名作の世界が戻ってくる。唐田演じる主人公が、母と同じチェリストの道を歩みながら、霜降り明星せいや演じる太陽と、伊藤健太郎演じ