◇パ・リーグロッテ4ー2オリックス（2025年9月8日ZOZOマリン）ロッテ・河村が22年5月11日の楽天戦以来、1216日ぶりの白星を手にした。右肘手術から3年ぶりに復帰して2度目の登板で5回6安打1失点の好投。初回に先制を許しても、逆転の援護を得た2回以降は走者を出しながら粘った。5年目28歳で、1メートル92の長身右腕。「手術した翌年の春には復帰できると思っていたので、その1年はしんどかった」と振り返り、「初めて