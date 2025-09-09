元乃木坂46の1期生、生駒里奈（29）と若月佑美（31）が8日、朗読演劇「図書委員界」（10月10日から、東京・CBGKシブゲキ!!）取材会を都内で行い、役衣装の制服姿を披露した。図書委員長役の生駒は、めがねの学生服姿に「趣味です。こういうルックスの男の子が好きなので。似合っていると思います」。若月は「31歳で制服？と思ったが、だからこそできる表現もあるので頑張りたい」。ともに仕事をするのは8年ぶりとし、「すてきな