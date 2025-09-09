女優高島礼子（61）が8日、大阪府警南署の一日警察署長を務め、大阪市内で交通安全啓発活動や交通安全教室など精力的に活動した。南署は前日夜、阪神優勝を喜ぶファンの“道頓堀ダイブ”警戒など、深夜まで対応に追われた。高島は「昨日は夜中まで大変だったと思うんです。それなのに、今日こうやって交通安全のパレードやイベントを開いていただいて心から感謝です」とねぎらいながら、「いいときに来させていただきました」と阪