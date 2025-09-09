女優の川口葵（26）が8日、夫で鳥取県出身の格闘家・武尊（34）と、都内で鳥取県「ベストペア（＝梨）」任命式に出席した。7月29日の結婚発表後、公の場では初のツーショット。開催中の「とっとり梨フェア」に合わせ、そろって梨の実色の洋服でコーディネートした。左手薬指には指輪が光った。平井伸治県知事（63）が「K−1って『結婚NO・1』の略だと気付きました」と話すと、ウエディングケーキが運ばれた。武尊は「結婚式まだし