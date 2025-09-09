三谷幸喜が脚本を務める10月1日スタートのドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）より、小林薫、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、秋元才加、佐藤大空の出演が発表された。さらに、あす9月10日夜に予告編が地上波初解禁されることが明らかとなった。【写真】アンミカ「53歳で初の連ドラレギュラー出演させていただき、心から感謝しています」追加キャスト役ビジュアル三谷