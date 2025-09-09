◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本１０―０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラー那覇）開幕３連勝中の高校日本代表は南アフリカに１０―０で５回コールド勝ちした。４連勝で同組３位以内が確定し、スーパーラウンド進出が決定した。先発した中野大虎（だいと）＝大阪桐蔭３年＝が５回無失点と好投。９日午後６時３０分からはプエルトリコとの１