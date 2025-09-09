打率２割９分８厘でリーグトップに立つ巨人・泉口友汰内野手（２６）は残り１７試合で、球団では１６年坂本勇人以来の首位打者を目指す。泉口が２位確保へ尽力し続けることを８日、誓った。７日に阪神のリーグ優勝が決まり、連覇の夢は途絶えた。ただ、ＣＳ第１ステージが本拠開催となる２位を目指す戦いは続く。シーズンは残り１７試合。攻守で中核を担う背番号３５は「勝っていくしかない。ＣＳへ向けてしっかり２位を死守で