右膝痛で離脱していた巨人のＦ・グリフィン投手（３０）が１０日のイースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）で約４０日ぶりに実戦復帰する見込みとなった。８日はＧ球場でブルペン入り。４０〜５０球での交代をめどにしており「試合に投げられるまで回復したので、ここから徐々に上げていく。無事に問題なく投げることに今は集中している」と語った。来日３年目の今季は開幕６連勝を記録し７月まで防御率０点台。８月２日のＤｅ