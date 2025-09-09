１４日開幕の関西大学ラグビーＡリーグの会見が８日、花園ラグビー場で行われ、８大学の主将が出席した。Ｖ奪還に燃える京産大のＦＬ伊藤森心（もりし）主将（４年）＝松山聖陵＝は「チャレンジャー精神で、チャンピオンでも何でもないので、ひた向きに、謙虚に泥臭く、京産大らしいラグビーをしたい」と声を弾ませた。昨季はリーグ４連覇を逃し、全国大学選手権も準決勝で敗退。「チーム力を大事にしたい」と今季はリーダー１