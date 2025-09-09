バレーボール世界選手権バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗戦。今大会を4位で終えた。試合後の会場では、日本選手たちに群がる大多数のファンの姿が。熱狂ぶりが反響を呼んでいる。大音量の歓声が鳴り響いた。試合後、ファンゾーンに現れた選手たち。両端にはサインを求め、グッズを手にした現