ジーティーアダマンは皐月賞以来の復帰戦。賞金的にはダービー出走も可能だったが、秋に花を咲かせるため英気を養った。福留助手は「馬体に緩さがあったが、大きくなって帰ってきた。すみれSも“これで勝つんだ。凄いな”という感じだったので。休ませたのは良かったと思う」と効果を実感している。持久戦になりやすいコース攻略については「普段の調教で長い距離を乗ってもケロッとしているので」と心配していなかった。