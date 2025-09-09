リギーロは夏の函館芝2600メートルで未勝利→1勝クラスを2連勝。長距離で目覚めた勢いは注目だ。栗田師は「体がしっかりして、心身ともに成長しました。洋芝も合っていたのでしょうけど、2戦ともいい勝ち方でした」と手応えを得ている。中央場所に戻っての重賞初挑戦。「（1週前追いは）最後までしっかり動いていた。勢いをつけられる外回りはいいと思うし、どこまでやれるか楽しみ」と好走を祈っていた。