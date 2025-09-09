レッドバンデは古馬初挑戦の前走・稲城特別で5馬身差圧勝。4日の1週前追いはWコースで6F77秒6〜1F11秒4で力強く伸びた。大竹師は「（1週前追いは）馬場が重たくなったことを考えれば、いい動きだった。中間は負荷もかけられたし、順調にきている」と好感触。2走前の青葉賞（4着）では勝ち馬エネルジコと0秒1差。「ゲートに不安があるが、前走は出て好位につけられたのが良かった。青葉賞で上位を争った馬たちが頑張っているの