日本代表は現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで親善試合を戦う。８日、会場となるLower.comフィールドで行われた前日会見に森保一監督が登壇。アメリカ戦の選手起用について言及した。スコアレスドローで終わった６日のメキシコ戦から移動を含めて中２日という過密スケジュールとなったなか、森保監督は「まだ（今日の）練習をしていないので」と前置きしたうえで、「（先発メンバーを）大幅に変更することを考え