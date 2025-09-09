元衆議院議員の石川知裕さんが2025年9月6日に亡くなったことをうけて、妻で道11区の立憲民主党・衆議院議員の石川香織さんは「辛い闘病生活でしたが、政治家を天職とした石川知裕らしい堂々たる人生の締めくくりでした」などとコメントを発表しました。 事務所関係者によると6日午前6時ごろ、石川さんが入院していた東京都内の病院から「呼吸が弱くなってきたので家族の方は集まって欲しい」と香織さんに連絡があったということ