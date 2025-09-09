◇第96回都市対抗野球決勝王子2―1三菱自動車岡崎（2025年9月8日東京D）王子の湯浅貴博監督は満面の笑みで胴上げされた。「最高ですね。21年かかったけど本当にみんなの勝利。喜びの涙は04年に選手として優勝した時以来です」。理想の指導者は元中日の落合博満監督で、著書を読みあさって「本質を見抜く」「選手に教えすぎない」ことを学んだ。ベンチでは表情を表に出さない落合監督のように、マスクとサングラス姿で指