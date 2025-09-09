スポニチ後援「第60回応援団コンクール」の選考結果（審査の対象は1回戦16試合）が閉会式で発表された。最優秀賞はJFE西日本（福山市・倉敷市）が初受賞。福山アイヤ節、倉敷の源平太鼓、デニムを使った衣装でのパフォーマンスが、一つのストーリーとなり印象的だった。優秀賞はJR東日本東北（仙台市）。地元に根付いた郷土色あふれる祭り「仙台すずめ踊り」を披露。スタンドの観客との一体感や応援の熱量が他を圧倒した。