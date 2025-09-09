ヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が８日、都内の神宮外苑・コブシ球場での１軍の先発練習に参加した。１３日・ＤｅＮＡ戦（神宮）か１４日・広島戦（マツダ）でＮＰＢ復帰後１軍初登板初先発することが濃厚になり、「楽しみはあります。応援してくれるファンのために勝ちに貢献できるピッチングができればいい」と意気込んだ。準備は整った。フィリーズ傘下２Ａレディングを自由契約になり、７月末に移籍が決定。その後の約１カ