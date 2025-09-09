９日・広島戦（東京ド）に先発する巨人・戸郷翔征投手が８日、２位死守でのＣＳ進出へ決意を語った。前日に阪神のリーグ優勝が決定。「僕らは優勝が決まった以上、２位を確実に死守しないといけない。そのために一試合一試合が大事な試合になる」と話した。今季は不振で、ここまで５勝止まり。「僕も状態を上げていけば、おのずと良い戦いができる」とこの先の戦いへ向け意気込みを示した。