◇第96回都市対抗野球決勝王子2―1三菱自動車岡崎（2025年9月8日東京D）2年ぶりの東海勢同士の決勝は、王子（春日井市）が2―1で三菱自動車岡崎（岡崎市）に逆転勝利し、04年以来21年ぶり2度目の優勝を飾った。移籍1年目の九谷瑠投手（25）が6回から救援して8回の逆転劇につなげるなど、4回1安打無失点の好投で大きく貢献した。準々決勝からは3連投で全て勝利投手。最優秀選手賞に相当する橋戸賞に輝いた。名古屋名物の