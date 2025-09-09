「ロッテ４−２オリックス」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ゲームセットの瞬間を見届けて、息をついた。横山からウイニングボールを受け取ってほほ笑んだ。ロッテ・河村説人投手が２２年５月１１日の楽天戦（楽天生命）以来１２１６日ぶりの勝利。「初めて勝った時より、今日の方がうれしい」と喜びをかみしめた。初回、３安打を許し先制の１点を献上。だが、二回以降は緩急を武器に決定打を許さなかった。「前回エスコ