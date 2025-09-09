「Ｕ１８Ｗ杯・１次リーグ、日本１０−０南アフリカ」（８日、沖縄セルラースタジアム那覇）１次リーグＡ組では、連覇を狙う日本が南アフリカを１０−０の五回コールドで下し、２次リーグへ進む同組３位以内が確定した。神村学園の今岡拓夢内野手（３年）が今大会チーム１号となる２ランをマークして開幕４連勝に貢献。１８歳の誕生日を迎えたばかりのバースデーボーイが自身の手で“祝福弾”を放った。歓声とともに沖縄の夜