大阪・関西万博イタリア館て9月7日、徳島県の「阿波おどり振興協会」と「県阿波踊り協会」に加盟する踊り手の“連”から約70人が阿波踊りを披露した。9月14日までのイタリアウィークのオープニングセレモニーに花を添え、しなやかな「女踊り」や力強い「男踊り」を披露した。250907110347489イタリアパビリオンにはカラヴァッジョの名作『キリストの埋葬』をはじめとするバチカン市国に関連する作品が展示されている。阿波