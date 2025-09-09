阪神の２年ぶりのセ・リーグ優勝から一夜明けた８日、高知県も祝福ムードに染まった。阪神が毎年秋季キャンプを行う、藤川監督ゆかりの土地。早速“お祝い行事”の準備が進められている。毎年恒例の秋季キャンプ地・安芸市ではパブリックビューイングが開催され、大にぎわい。史上最速での優勝を受け、キャンプ時に２年前以上の盛り上げを考案中だ。その中で最有力なのは“Ｖパレード”。安芸市役所の生涯学習課・清岡幹スポー