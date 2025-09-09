阪神百貨店は８日から「祝・阪神タイガース優勝記念セール」をスタートさせた。売り場の混雑を抑制するため入り口は４カ所に絞られたが、開店前から約３０００人の大行列。２年前の２０００人を越える来客となり、急きょ開店を３０分早める対応が行われた。前回優勝時には９月負けなしの１１連勝というスピードの速さで球団公式記念グッズの入荷は間に合わなかったが、“反省”を生かして２カ月前から準備され、万全の状態でこ