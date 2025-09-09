打率２割９分８厘でリーグトップに立つ巨人・泉口友汰内野手（２６）は残り１７試合で、球団では１６年坂本勇人以来の首位打者を目指す。スポーツ報知では、６６試合で２割１厘だった昨季から大きな飛躍を遂げた１０個の理由に迫った。〈１〉スランプなし無安打は２７試合で、連続試合無安打の最多は３で、２度だけ。連続試合安打は最多が１７。２安打以上のマルチ安打が３８度でチームトップ。３安打以上の猛打賞が７度で吉川