９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に先発する阪神の村上頌樹投手（２７）が８日、個人タイトル奪取へ強い意欲を見せた。リーグ優勝が決まっても、個人タイトルにポストシーズンと、モチベーション高く取り組む右腕。目標を明確化した上で、さらに状態を上げていく。歓喜のリーグ優勝から一夜明け、村上の視点は少し変わった。「チームは優勝したんで、ここからは個人の成績も関わってくる。（タイトルは）なんでも取れたらうれしい」