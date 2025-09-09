リーグ最強投手へ、ラストスパートをかける。阪神の才木浩人投手（２６）が８日、「残りの試合は、タイトルとか個人成績がメインになると思うので、取れるように頑張りたい」と、自身初の個人タイトル獲得へ闘志を燃やした。現在、勝利数（ＤｅＮＡ・東と並び）と防御率でリーグトップの右腕。タイトルを懸けては、チームメートの村上もライバルになっているが「譲り合うあれもないし、普通にやっていければいいかなと。できる