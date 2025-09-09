リーグ優勝の歓喜から一変、静寂に包まれた甲子園球場で岩崎は汗を流していた。練習後、胴上げ投手は前夜のある出来事について語り出した。「長いっすよ？本ができるかもしれないです」それは前日7日の広島戦で登板した際の事だった。出番は2点優勢で迎えた9回。マウンドへ向かう際に藤川監督の現役時代の登場曲を使用。「話すと長くなる」。試合後は多くを語らなかった真相を一夜明けて明かした。胸の内にあったのは、藤川