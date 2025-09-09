阪神・森下翔太外野手（２５）が８日、ケガなく日本一へ突っ走る覚悟を示した。７日は史上最速でのリーグ優勝を果たしたが、気の緩みは一切なし。“休養”も挟みながら、常に最善の身体で戦ってきた。次なるポストシーズンへ、キャリアハイも見据えて戦い抜く。「ケガなくやることが一番。無理のない範囲で自分のパフォーマンスを出していきたい」今季はここまで全１２６試合に、大きな故障で離脱することなく出場している。