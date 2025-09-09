阪神・森下の次のターゲットは個人成績だ。前日7日にリーグ制覇が決まり、「自分のやるべきことは終わっていないので、それをやるだけだと思っている。ケガなくやることが一番。無理のない範囲で自分のパフォーマンスを出したい」と気持ちを切り替えた。打点は、リーグトップを走る佐藤輝の89打点に次いで2番目に多い80打点。本塁打、打率を含めた成績の上昇、さらには3年目で自身初の全試合出場へ、モチベーションは高い。