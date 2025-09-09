阪神・坂本誠志郎捕手（31）が2リーグ制以降ではプロ野球史上最速のリーグ優勝達成から一夜明けた8日、本紙の取材に応じた。愛妻家で3児の父でもあるグラウンド内外の司令塔は過酷なシーズンを戦う中で家族への感謝も激白。虎の正妻、そして父、夫の顔を持つリーダーが2年ぶりの日本一にも力強く導く。坂本は、虎の正妻である前に一家の大黒柱でもある。“胴上げ捕手”として2年ぶりのリーグ優勝を果たした7日広島戦の時点で自