９日の阪神戦（甲子園）に先発するＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手（３０）が８日、神奈川県横須賀市内で調整した。今季は猛虎に対し６試合に登板、防御率０・６８と驚異的な数字を誇るものの、０勝２敗と白星に恵まれず。「勝利していないので何とか試合に勝ちたい」と来日初の阪神戦初星を誓った。虎にリーグ優勝は許したが、次なる目標に向かう。「切り替えてＣＳに向けて、去年みたいに勝てるように準備していく」。Ｖの余