１４日に開幕する関西大学ラグビーＡリーグ（１部）の記者会見が８日、東大阪市の花園ラグビー場内で行われ、８大学の主将が抱負を語った。２年ぶりの関西制覇を狙う京産大は新チームから築き上げた規律の高さで、リーグの頂点を目指す。昨季２位に甘んじた要因はコミュニケーション不足だった。今秋に向けて主将に就任したフランカー伊藤森心（４年）は「チーム内の不満を互いに打ち明けられなかったのが試合に出た。うまくい