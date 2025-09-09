阪神・大竹は気持ちを切り替え、すでに次回登板を見据えていた。前夜はリーグ優勝特番のテレビ出演などもあり、帰宅したのは午前3時半すぎ。この日は睡眠不足の中、甲子園球場での投手指名練習で汗を流した。「余韻に浸っている暇もない。今日からやるべきことを一日一日やっていく」。今季はここまで7勝を挙げ、3年連続の2桁勝利達成まであと3勝。8年目左腕は「投げる試合は全部勝つっていうか、そういうつもりでいきます」と