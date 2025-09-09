東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年9月8日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：ペプチドリーム〈4587〉……前日比+175.5円（+11.4%）／終値1,715.0円【売買材料】寄り付きから急騰も、当日は特段個別の売買材料見当たらず。一部ではショートカバーなど需給要因との見方も。2位：ジンズホールディングス〈3046〉……前日比+770円（+8.7%）／終値9,610