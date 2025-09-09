バレーボール女子日本代表が８日、世界選手権を終えて開催地のタイから羽田空港に帰国した。１５年大会以来１０年ぶりの表彰台を目指したが、３位決定戦でブラジルにフルセットの末に敗れ、あと一歩届かず。取材に応じた主将の石川真佑（ノバラ）は、「最後、私の一本で負けたのは悔しかった。メダルを取りたかった」と唇をかんだ。ただ代表シーズンを通しては「質と精度を高めてれば、勝てるチーム」と可能性を実感した。パリ