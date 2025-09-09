左手首を痛めて７月の試合を最後に欠場が続いている女子ゴルフの小祝さくら（２７）＝ニトリ＝のマネジメント事務所は８日、故障箇所が「ＴＦＣＣ損傷（尺骨側手関節三角繊維軟骨複合体損傷）」と診断され、手術を受けるため、今季ツアーの残り試合を欠場すると発表した。ツアーの顔を担う“鉄人”が治療に専念する。小祝は７月の明治安田レディスで通算１２勝目を挙げたが、翌週の大東建託いい部屋ネット・レディース２日目の