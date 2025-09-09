阪神・才木は優勝の余韻に浸ることはなかった。前日7日の広島戦では危険球退場により4回0/33安打無失点で降板。リーグ優勝決定後は深夜までテレビ出演などがあった。それでも、疲労感を見せずに甲子園球場では投手指名練習に参加。「残り試合はタイトルや個人成績がメインかなと思う。しっかりタイトルを獲れるように頑張りたい」。防御率1.62はリーグトップ、12勝は同トップタイ。13勝以上が条件の最高勝率、奪三振数も可能性