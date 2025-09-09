元Ｋ−１王者の格闘家・武尊（３４）が８日、都内で行われた出身地・鳥取県のイベントに出席し、７月２９日に結婚を公表した妻でタレントの川口葵（２６）と公の場で初共演した。名産物の梨をＰＲしたほか、同県の平井伸治知事からサプライズでウエディングケーキを贈られ驚きの表情。ケーキ入刀を行い、新妻からの“あ〜ん”でケーキを一口ほおばるなど、サービス精神旺盛に仲むつまじい様子をのぞかせた。川口は料理が得意だ