プロレスのドラディションは８日、都内で会見を開き、１１月１４日の後楽園ホール大会のメインで、藤波辰爾（７１）が新日本のＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．（３８）とシングルマッチで戦うと発表した。現最強王者と初のシングル戦に臨む大ベテランは「この年齢で全盛期のザック選手を相手にするのは大きな冒険。ただ、現役でリングに上がっている以上は刺激がないと。ただの手合わせじゃなく、どこまで動ける