「プロレス・ノア」（８日、後楽園ホール）新日本から参戦した高橋ヒロム（３５）が、ＧＨＣジュニアヘビー級王者のＹＯ−ＨＥＹ（３７）を撃破し、同王座を初戴冠した。相手の負傷欠場で１カ月延期となったタイトルマッチを制したヒロムに対し、ノアジュニア勢が取り囲む中、ヒロムは「（お前ら）セコンドの仕事は王者にベルトを巻いてあげることではないでしょうか。ほら、巻いてください」とベルトを誇示。元王者Ｅｉｔａ