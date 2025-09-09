洋菓子やパンの製造を手がける新潟県長岡市の山忠製菓リェヴルが破産申し立ての準備に入ったことが分かった。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチ新潟支店によると、2006年8月に設立された山忠製菓リェヴルは手作りケーキとパンの店「Lievre」として素材の持ち味を活かし、人工的な保存料等を使用しない安心・安全な手作り商品を展開。天然酵母を使ったパンや季節のフルーツを使ったスイーツが評判を