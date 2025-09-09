新潟県長岡市は市立学校で事務職員による学校預り金の不正経理・着服が判明したと発表しました。着服額は約4年にわたり1300万円以上に上っています。 着服したのは、市立学校に勤務する事務職員（県費負担教職員）です。事務職員は、2022年7月から今年5月までに学校の管理する保護者からの預り金等（学校教材費、修学旅行積み立て金等）や学校職員厚生費など計1346万9915円を着服していました。長岡市によりますと、事務職員は学