9月7日、新潟市の中原八一市長のもとを訪れたのは鳥取県の平井伸治知事です。【鳥取県平井伸治 知事】「一致団結をして、東南海地震（南海トラフ地震）が起こったときの支援に万全を期していければ」南海トラフ地震が発生した際、徳島県に応援職員を派遣することが決まっている新潟市と鳥取県。この日は、それぞれのトップが災害時に道路網を寸断された場合の地理的距離の課題や人材育成などについて意見交換を行いました。【新