サブマリーナの前走・新潟大賞典は初めての輸送、左回り、雨馬場の三重苦だったが、地力を示して2着を確保。久保智助手は「夏でも元気いっぱい。背が伸びたことで走りのバランスも良くなった。相変わらず走るのが好き」と好況を伝える。先週日曜はセントウルSで僚馬カンチェンジュンガが華麗な差し切りV。「同じような脚質なので、ハマってくれれば」と2週連続の重賞制覇を狙う。