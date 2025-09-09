オークス4着パラディレーヌが始動。森田助手は「（外傷の影響があった）前走は何とか間に合った感じだった。それに比べると今回は調整がしやすいし状態は上だと思う。硬さがなくなった」と上積みを強調する。難しかった気性も徐々に大人になりつつあるという。「男馬以上にカイバをめちゃくちゃ食べるし、暑くても食欲は落ちない。それでいてしっかり汗もかくので太らない」と酷暑にも負けず意気軒高だ。