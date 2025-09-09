スポニチ後援・天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメントは、秋田県内4球場で3回戦と準々決勝が行われた。初優勝を目指すAstemo厚木工場などが4強入りした。9日は、準決勝2試合が行われる。