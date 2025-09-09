9月7日、石破首相が辞任の意向を表明しました。アメリカとの関税交渉に一定の区切りがついたことを辞任の理由に挙げていますが、拉致問題など残された課題は多く、辞任に対する様々な声があがっています。 7日午後6時、首相官邸で会見を開いた石破首相。「この度、私は自民党総裁の職を辞することと致しました」ここで辞任の意向を表明しました。【記者リポート】「石破首相が先ほど辞任の意向を示したということで、新潟駅